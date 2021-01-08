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2021-01-08
Пандемия коронавируса заставила "Арсенал" занять 120 млн фунтов в Банке Англии
"Канониры" испытывают определенные финансовые проблемы.
Фото: ФК "Арсенал"
Лондонский "Арсенал" через механизм корпоративного финансирования Covid (CCFF) взял в Банке Англии краткосрочный заем в размере 120 млн фунтов, сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что кредит подлежит погашению в мае 2021 года.
Заем позволит "Арсеналу" частично покрыть финансовые потери, вызванные пандемией коронавируса.