Пандемия коронавируса заставила "Арсенал" занять 120 млн фунтов в Банке Англии

Фото: ФК "Арсенал"

Лондонский "Арсенал" через механизм корпоративного финансирования Covid (CCFF) взял в Банке Англии краткосрочный заем в размере 120 млн фунтов, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что кредит подлежит погашению в мае 2021 года.

Заем позволит "Арсеналу" частично покрыть финансовые потери, вызванные пандемией коронавируса.