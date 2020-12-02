Сын Шумахера в следующем году дебютирует в Формуле-1

Сын 7-кратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик в следующем году дебютирует в Формуле-1 в составе команды Haas.

Об этом сообщила американская команда в Twitter после подписания контракта.

"Я рад подтвердить, что Мик будет выступать за Haas в 2021 году. С нетерпением жду его прихода в нашу команду. Чемпионат Формулы-2 давно зарекомендовал себя как отличная площадка для демонстрации молодых талантов, и в этом году состав участников там, несомненно, оказался одним из сильнейших за последние сезоны. Мик выигрывал гонки, поднимался на подиум и хорошо показал себя среди других талантливых гонщиков. Я уверен, что своими выступлениями он заслужил шанс перейти в Формулу-1", - прокомментировал руководитель команды Гюнтер Штайнер.

Germany’s @SchumacherMick joins Haas F1 Team as part of our all-new driver lineup for the 2021 Formula 1 season ?? #HaasF1 https://t.co/P20qleWLac — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 2, 2020

Шумахер-младший станет напарником еще одного дебютанта - россиянина Никиты Мазепина.

Exciting times! ?



Hear from @SchumacherMick as he signs for the team from next season ? #HaasF1 pic.twitter.com/Ev01Z8TOVb — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 2, 2020

Напомним, в августе прошлого года 20-летний Мик Шумахер одержал первую победу в Формуле-2. В 2018 году он стал чемпионом европейской серии Формула-3. Свою первую победу он одержал только на экваторе сезона в конце июля, но после этого он набрал невероятную форму и победил еще в семи гонках.

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