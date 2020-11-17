Фьюри отказался боксировать в 2020 году

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что его следующий поединок состоится только в 2021 году.

Сначала 32-летний боксер планировал провести 5 декабря третий бой против американца Деонтея Уайлдера. Однако этот поединок сорвался. После этого британец был близок к договоренности с немцем Агитом Кабайелом, а также рассматривал варианты выйти против Оскара Риваса и Карлоса Такама.

"Цыганский король вернется в 2021 году. Только те, кто поддерживал меня на 100 процентов с момента моего возвращения, будут рядом со мной в моменты славы", - написал супертяж вTwitter.

The Gypsy King is returning in 2021. Only those that have supported me 100% since my comeback will be with me for the glory. — TYSON FURY (@Tyson_Fury) November 15, 2020

Напомним, что Фьюри завоевал титул WBC в феврале, отобрав его у Уайлдера в результате победы техническим нокаутом в 7-м раунде.