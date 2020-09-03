Кусок паркета с автографом Коби Брайанта выставлен на аукцион за полмиллиона долларов

Свою последнюю игру в карьере Брайант провел в составе "Лейкерс" против "Юты" в "Стейплз Центр" (101: 98) и набрал 60 очков.
Кусок паркета продадут на Heritage Auctions онлайн с 9 по 26 сентября. По оценкам экспертов, он может стоить до полумиллиона долларов.
Брайант провел всю свою 20-летнюю карьеру в "Лейкерс", за который сыграл 1346 матчей и выиграл пять чемпионатов НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), а со сборной США взял два "золота" Олимпийских игр (Пекин-2008 и Лондон-2012).
Брайант 18 раз участвовал в матче звезд, 15 раз входил в команду года и назван MVP НБА в 2008 году.
Кроме того, Коби четыре раза был MVP матча всех звезд НБА (2002, 2007, 2009, 2011).
В списке лучших снайперов НБА игрок занимает четвертое место.
26 января 2020 Брайант разбился на вертолете вместе со своей дочерью Джан.