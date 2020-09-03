Кусок паркета с автографом Коби Брайанта выставлен на аукцион за полмиллиона долларов

Брайант погиб в этом году.

Фото: Twitter

Кусок паркета с автографом легенды НБА Коби Брайанта с его последнего матча выставлен на аукцион, сообщает Twitter Inside the Games.

Floor signed by Kobe Bryant after farewell NBA appearance could fetch $500,000 at auction https://t.co/WaNkTruEak #TeamUSA #Lakers #SportsCollecting

— insidethegames (@insidethegames) September 2, 2020

Свою последнюю игру в карьере Брайант провел в составе "Лейкерс" против "Юты" в "Стейплз Центр" (101: 98) и набрал 60 очков.

Кусок паркета продадут на Heritage Auctions онлайн с 9 по 26 сентября. По оценкам экспертов, он может стоить до полумиллиона долларов.

Брайант провел всю свою 20-летнюю карьеру в "Лейкерс", за который сыграл 1346 матчей и выиграл пять чемпионатов НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), а со сборной США взял два "золота" Олимпийских игр (Пекин-2008 и Лондон-2012).

Брайант 18 раз участвовал в матче звезд, 15 раз входил в команду года и назван MVP НБА в 2008 году.

Кроме того, Коби четыре раза был MVP матча всех звезд НБА (2002, 2007, 2009, 2011).

В списке лучших снайперов НБА игрок занимает четвертое место.

26 января 2020 Брайант разбился на вертолете вместе со своей дочерью Джан.

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