Футболисты "Барселоны" отказались от понижения зарплаты

В свою очередь, руководство каталонского клуба уверено в необходимости пойти на такие меры.

Игроки "Барселоны" отказались от предложенного руководством клуба понижения заработной платы, сообщает AS.

Менеджмент "блаугранас" обратился к футболистам с предложением урезать оклады на 70% на время борьбы с пандемией COVIS-19. Однако они отказались от такой меры экономии, утверждает издание.

Игроков уже поддержала Ассоциация футболистов Испании , которая рекомендовала Лионелю Месси и его партнерам отстаивать свою позицию.

Отметим, что сегодня руководство "Барселоны" должно провести саммит.

По данным издания, на этой видеоконференции будет предложено создать специальную комиссию, которая должна будет предложить меры для смягчения экономических последствий пандемии коронавируса. И одним из основных вариантов как раз и является сокращение затрат на содержание персонала, включая футболистов.

Напомним, Месси пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом.