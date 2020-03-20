Известный итальянский бегун на своем примере поделился информацией о симптомах коронавируса

Эдоардо Меллони заявил, что он кашлял кровью.

Эдоардо Меллони, который является одним из лучших атлетов Cus Pro Patria Milano, подтвердил информацию, что коронавирусом подвержены не только пожилые люди, но и спортсмены с отличным здоровьем.

Фото: aipsmedia.com Эдоардо Меллони

Меллони сообщил, что сданный им тест на вирус COVID-19 дал положительный результат, в следствие чего он оказался в клинике "Сакко" Милана.

При этом Эдоардо поделился информацией о симптомах заболевания коронавирусом.

"Сейчас я в порядке. К счастью, я попал в больницу вовремя и надеюсь, что уже в ближайшее время вернусь домой. Учитывая, что симптомы коронавируса субъективны и передаются от человека к человеку. У меня, например, все началось с банальной лихорадки, температуры 37,5 и небольшого кашля", - заявил Меллони в интервью AIPS Media.

"Со временем кашель становился все более интенсивным, пока не стал беспрерывно длиться по 5-10 минут. Сильный и сухой. Во время одного из таких случаев я обнаружил, что кашляю кровью. После этого меня отправили в отделение неотложной помощи", - отметил спортсмен.

"Нельзя недооценивать и другой симптом. Полная или частичная потеря чувств вкуса и запаха также важны. Уже в больнице обнаружил эти симптомы у двух из трех пациентов. Это симптомы, которые также могут появляться у людей, у которых нет других симптомов, таких как кашель или лихорадка, поэтому они полезны для самооценки.

Насколько я понимаю, потеря вкуса бывает и полной. До сих пор некоторые не могут различить кусочек шоколада, вареную морковь или пасту с соусом", - уточнил итальянец.

При этом Меллони поведал о терапии, которую ему назначили врачи.

"Они (доктора, - прим. LB.ua) решили дать мне терапию, которая также широко использовалась в больницах в Ухани. Это комбинация лекарств, используемых для лечения артрита и ВИЧ-инфицированных пациентов. Медикаменты - это гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир. Среди побочных эффектов, о которых они сообщают, - дизентерия, возникшая в первый день. Уже со второго дня это намного лучше. Я не чувствую никаких дополнительных воздействий на свое тело", - заверил Меллони.