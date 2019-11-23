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2019-11-23
Еврокомиссия заставляет перейти биатлонистов на стрельбу из лазерной винтовки
Свое возражение высказала олимпийская чемпионка.
Тириль Экхофф
Фото: NTB SCANPIX
Еврокомиссия анонсировала идею о запрете свинца на открытом воздухе в спорте.
В таком случае биатлонисты будут вынуждены стрелять из лазерной винтовки.
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 и 4-кратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф категорично высказалась о своем отношении к возможным изменениям в регламенте биатлонных соревнований.
"В этом случае мне придется уйти из биатлона. А я этого не хочу", – приводит слова 29-летней Тириль Nrk.no.
Напомним, весной 2016 года Экхофф был поставлен диагноз - астма.
Добавим, что новый биатлонный сезон стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде.
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