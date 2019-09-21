Лига 1: "Страсбур" вырвал победу у "Нанта"

«Страсбур» обыграл «Нант» в матче 6-го тура чемпионата Франции.
 
У хозяев голами отметились полузащитник Димитри Льенар и форвард Людовик Айорк, а у гостей - нападающий Калифа Кулибали.
Фото Лига 1: "Страсбур" вырвал победу у "Нанта"
Фото: rcstrasbourgalsace.fr
 
Чемпионат Франции
 
Лига 1
 
6-й тур
 
«Страсбур» - «Нант» - 2:1 (0:1)
 
Голы: Кулибали, 28 (0:1). Льенар, 66 (1:1). Айорк, 89 - с пенальти (2:1).
 
«Страсбур»: Селс, Коне, Кароль (Симакан, 84), Лала, Митрович, Джикю (Льенар, 46), Томассон (Мотиба, 73), Сиссоко, Беллегард, Да Кошта, Айорк.
 
«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва, Паллуа, Траоре (Аппиа, 62), Абед, Туре, Блас, Жиротто, Луза (Бамба, 90), Кулибали, Саймон.
 
Предупреждения: Луза, 72. Коне, 82. Митрович, 83. Фабиу да Силва, 88.
 
Судья: Батта (Франция).
 
20 сентября. Страсбург. Стадион «ла Мено».

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