Отбор Euro-2020: Успех Италии и сенсация в Греции

Сборная Греции не смогла обыграть у себя дома Лихтенштейн в рамках матча группы J отборочного турнира Евро-2020.
 
Полузащитник хозяев Георгиос Масурас открыл счет, однако за 5 минут до конца игры нападающий Деннис Саланович спас Лихтенштейн от поражения.
Фото Отбор Euro-2020: Успех Италии и сенсация в Греции
Чиро Иммобиле. Фото: gazzetta.it
 
В другой встрече группы J сборная Италии на выезде обыграла Финляндию (2:1).
 
У финов голом отметился форвард Теему Пукки, у гостей - нападающий Чиро Иммобиле и хавбек Жоржинью.
 
Чемпионат Европы
 
Отборочный турнир
 
Группа J
 
Греция - Лихтенштейн - 1:1 (1:0)
 
Голы: Масурас, 33 (1:0). Саланович, 85 (1:1).
 
Греция: Баркас, Папастатопулос, Манолас, Бакакис, Цимикас, Фетфатзидис (Павлидис, 68), Бухалакис (Зека, 62), Самарис, Кулурис, Масурас (Яннулис, 86), Врусай.
 
Лихтенштейн: Б.Бюхель, Рехштайнер (Хофер, 82), Кауфманн, Малин, Геппель, Март.Бюхель, Хаслер, Визер, Губзер (Сейхан Йилдиз, 56), Саланович, Л.Майер (Брендле, 64).
 
Предупреждения: Масурас, 37. Л.Майер, 54. Зека, 87.
 
Судья: Харкам (Австрия).
 
8 сентября. Афины. Стадион «Спирос Луис».
 
Финляндия - Италия - 1:2 (0:0)
 
Голы: Иммобиле, 59 (0:1). Пукки, 72 - с пенальти (1:1). Жоржинью, 79 - с пенальти (1:2).
 
Финляндия: Храдецки, Гранлунд (Сойри, 82), Араюри, Тойвио, С.Вяйсянен, Уронен, Лод, Камара, Шюллер (Кауко, 87), Лаппалайнен (Туоминен, 75), Пукки.
 
Италия: Доннарумма, Иццо, Бонуччи, Ачерби, Эмерсон (Флоренци, 8), Жоржинью, Сенси, Барелла, Кьеза (Бернардески, 72), Иммобиле (Белотти, 76), Пеллегрини.
 
Предупреждения: Жоржинью, 21. Шюллер, 57. Доннарумма, 72. Араюри, 74. С.Вяйсянен, 79. Кауко, 90+3.
 
Судья: Мэдден (Шотландия).
 
8 сентября. Тампере. Стадион «Ratina (Tampere)».

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