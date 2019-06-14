1400 непальских строителей погибли при подготовке Катара к ЧМ-2022, - СМИ

Многие смертельные случаи подтверждены на правительственном уровне.

1400 непальских строителей погибли при подготовке Катара к ЧМ-2022, - СМИ
Фото: AFP

Правительство Непала подтвердило гибель многих непальских строителей при подготовке футбольных стадионов к Чемпионату мира 2022 года, который состоится в Катаре, сообщает Arab News.

Немецкая телекомпания WDR в документальном фильме "Ловушка в Катаре" рассказала о сложном положении рабочих и их ужасных жизненных условиях на строительных плащадках Мундиаля.

Представитель Министерства труда Непала Нараян Рагми подтвердил факт гибели непальцев.

"Это факт, что многие непальские рабочие погибли в Катаре за эти годы. У меня сейчас нет информации о документальном фильме. Но то, что многие люди погибли в Катаре, это правда. С тех пор, как мы начали отправлять наших работников в Катар, некоторые люди погибли. Я не уверен, является ли верной цифра в 1 400 человек, может 200 или 300. Должен уточнить это с властями, связанными с проблемой", - отметил госслужащий.

По данным непальского правительства, в результате несчастных случаев и плохих условий жизни ежегодно уносилось около 110 жизней. Семьи погибших рабочих не получили никакой компенсации от Дохи, говорится в фильме WDR.

При этом Рагми добавил, что с непальскими рабочими подписывается меморандум о взаимопонимании с Дохой, а также двустороннее соглашение.

Кроме того, рабочие были проинформированы перед отъездом из Непала и прошли программу ориентации.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Киеве задержали главную тренерку Национальной сборной по подводному спорту при получении 20 тыс. гривен взяткиВ Киеве задержали главную тренерку Национальной сборной по подводному спорту при получении 20 тыс. гривен взятки
Во время финального матча чемпионата РоSSии по баскетболу цинично ограбили раздевалку одной из командВо время финального матча чемпионата РоSSии по баскетболу цинично ограбили раздевалку одной из команд
Украинка Терлюга завоевала "золото" на турнире по каратэ со сломанным пальцемУкраинка Терлюга завоевала "золото" на турнире по каратэ со сломанным пальцем
Хоккеист "Бостона" в финале Кубка Стэнли получил перелом челюсти после попадания шайбы в лицоХоккеист "Бостона" в финале Кубка Стэнли получил перелом челюсти после попадания шайбы в лицо
Президент "Бостона" в ярости разбил бутылку об стену после того, как его команда пропустила решающий гол в финале Кубка СтэнлиПрезидент "Бостона" в ярости разбил бутылку об стену после того, как его команда пропустила решающий гол в финале Кубка Стэнли
Блок рекламы


Похожие новости
Правительство Катара готово значительно урезать финансирование "Пари Сен-Жермен", - СМИПравительство Катара готово значительно урезать финансирование "Пари Сен-Жермен", - СМИ
На базе одного из самых популярных бразильских футбольных клубов произошел пожар – 10 человек погиблиНа базе одного из самых популярных бразильских футбольных клубов произошел пожар – 10 человек погибли
Украинские атлеты успешно выступили на "Кубке Катара"Украинские атлеты успешно выступили на "Кубке Катара"
ФИФА может увеличить число участников ЧМ-2022ФИФА может увеличить число участников ЧМ-2022
ФИФА может ввести послематчевые пенальти на групповом этапе ЧМ-2022ФИФА может ввести послематчевые пенальти на групповом этапе ЧМ-2022
Во Франции двое человек погибли, празднуя триумф сборной на ЧМ-2018Во Франции двое человек погибли, празднуя триумф сборной на ЧМ-2018
Марлос перевез в Киев собственного тренера по физподготовке. ФутболМарлос перевез в Киев собственного тренера по физподготовке. Футбол
Манчини: Италия должна побороться за победу на Евро-2020 и ЧМ-2022. ФутболМанчини: Италия должна побороться за победу на Евро-2020 и ЧМ-2022. Футбол
14 членов юниорской команды по хоккею погибли в ДТП в Канаде14 членов юниорской команды по хоккею погибли в ДТП в Канаде
СМИ: ЧМ-2022 перенесут из Катара в США или Англию. ФутболСМИ: ЧМ-2022 перенесут из Катара в США или Англию. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости