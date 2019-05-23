Мораес показал чудеса гибкости при сломанных ребрах

А может Жуниор симулировал травму?

Мораес показал чудеса гибкости при сломанных ребрах
Жуниор Мораес
Фото: ФК "Шахтер"

Накануне центрального поединка 30-го тура Украинской Премьер-лиги между "Шахтером" и "Динамо" (1:1), на официальном сайте "горняков" появилась информация, что лидер атак донецкой команды Жуниор Мораес пропустит концовку сезона: у украино-бразильца диагностирован перелом двух ребер.

Однако, во время матча "Шахтер" – "Динамо", пребывая на трибуне ОСК "Металлист" Жуниор своей физической пластикой поставил под сомнение диагноз медицинской службы чемпионов страны – для памятной фотографии Мораес не преминул неестественным образом для наличия сломанных ребер изогнуться.

 

Жуниор Мораес (слева)
Жуниор Мораес (слева)

 


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