Мораес показал чудеса гибкости при сломанных ребрах

А может Жуниор симулировал травму?

Накануне центрального поединка 30-го тура Украинской Премьер-лиги между "Шахтером" и "Динамо" (1:1), на официальном сайте "горняков" появилась информация, что лидер атак донецкой команды Жуниор Мораес пропустит концовку сезона: у украино-бразильца диагностирован перелом двух ребер.

Однако, во время матча "Шахтер" – "Динамо", пребывая на трибуне ОСК "Металлист" Жуниор своей физической пластикой поставил под сомнение диагноз медицинской службы чемпионов страны – для памятной фотографии Мораес не преминул неестественным образом для наличия сломанных ребер изогнуться.