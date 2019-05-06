Новостей.COM ⇒ Спорт

Серия А: "Наполи" одержал волевую победу (ВИДЕО) Чемпионат Италии 35-й тур Наполи - Кальяри - 2:1 (0:0) Фото: gazzetta.it Голы: Паволетти, 63 (0:1). Мертенс, 85 (1:1). Инсинье, 90+5 - с пенальти (2:1). "Наполи": Мерет, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Верди (Кальехон, 61), Аллан (Фабиан Руис, 61), Зелиньски, Юнес (Милик, 64), Мертенс, Инсинье. "Кальяри": Краньо, Каччаторе, Чеппителли, Романья, Ликояннис, Дейола (Падоин, 70), Чигарини, Ионицэ, Барелла, Паволетти (Пизакане, 88), Черри (Жоао Педро, 74). Предупреждения: Юнес (61), Черри (72), Инсинье (90), Чигарини (90), Барелла (90). Удаление: Ионицэ (89). 5 мая. Неаполь. "Сан-Паоло".

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.