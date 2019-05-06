Серия А: "Наполи" одержал волевую победу (ВИДЕО)  

Чемпионат Италии
 
35-й тур
 
Наполи - Кальяри - 2:1 (0:0)
 
Фото Серия А: "Наполи" одержал волевую победу (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
Голы: Паволетти, 63 (0:1). Мертенс, 85 (1:1). Инсинье, 90+5 - с пенальти (2:1).
 
"Наполи": Мерет, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Верди (Кальехон, 61), Аллан (Фабиан Руис, 61), Зелиньски, Юнес (Милик, 64), Мертенс, Инсинье.
 
"Кальяри": Краньо, Каччаторе, Чеппителли, Романья, Ликояннис, Дейола (Падоин, 70), Чигарини, Ионицэ, Барелла, Паволетти (Пизакане, 88), Черри (Жоао Педро, 74).
 
Предупреждения: Юнес (61), Черри (72), Инсинье (90), Чигарини (90), Барелла (90).
 
Удаление: Ионицэ (89).
 
5 мая. Неаполь. "Сан-Паоло".
 


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