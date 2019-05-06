Новостей.COM ⇒
2019-05-06
Серия А: "Наполи" одержал волевую победу (ВИДЕО)
Чемпионат Италии
35-й тур
Наполи - Кальяри - 2:1 (0:0)
Фото: gazzetta.it
Голы: Паволетти, 63 (0:1). Мертенс, 85 (1:1). Инсинье, 90+5 - с пенальти (2:1).
"Наполи": Мерет, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Верди (Кальехон, 61), Аллан (Фабиан Руис, 61), Зелиньски, Юнес (Милик, 64), Мертенс, Инсинье.
"Кальяри": Краньо, Каччаторе, Чеппителли, Романья, Ликояннис, Дейола (Падоин, 70), Чигарини, Ионицэ, Барелла, Паволетти (Пизакане, 88), Черри (Жоао Педро, 74).
Предупреждения: Юнес (61), Черри (72), Инсинье (90), Чигарини (90), Барелла (90).
Удаление: Ионицэ (89).
5 мая. Неаполь. "Сан-Паоло".
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« Сборная Украины: Достаточно одной победы (ВИДЕО)
06.05.2019 12:53
06.05.2019 12:53
В матче НБА игрок забросил невероятный мяч из-за щита »»
06.05.2019 16:03
06.05.2019 16:03
←+Ctrl+→