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2019-05-02
18-летний американский старшеклассник пробежал 100 метров за 9,98 секунды
Мэтью Болинг показывает потрясающие результаты.
Фото: скриншот
Отметим, что свой потрясающий результат Болинг показал при попутном ветре, превышающим предельно допустимый показатель.
Действующим обладателем мирового рекорда в этой дисциплине является представитель Ямайки, 8-кратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, показавший время 9,58 секунды.
Этот результат он установил 16 августа 2009 года на чемпионате мира в Берлине.
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