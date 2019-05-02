18-летний американский старшеклассник пробежал 100 метров за 9,98 секунды

Мэтью Болинг показывает потрясающие результаты.

Фото: скриншот
18-летний старшеклассник из Техаса (США) Мэтью Болинг в ходе местных соревнований пробежал спринтерскую дистанцию 100 метров за 9,98 секунды.

Отметим, что свой потрясающий результат Болинг показал при попутном ветре, превышающим предельно допустимый показатель.

Действующим обладателем мирового рекорда в этой дисциплине является представитель Ямайки, 8-кратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, показавший время 9,58 секунды.

Этот результат он установил 16 августа 2009 года на чемпионате мира в Берлине.


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