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18-летний американский старшеклассник пробежал 100 метров за 9,98 секунды Мэтью Болинг показывает потрясающие результаты. Фото: скриншот 18-летний старшеклассник из Техаса (США) Мэтью Болинг в ходе местных соревнований пробежал спринтерскую дистанцию 100 метров за 9,98 секунды. Отметим, что свой потрясающий результат Болинг показал при попутном ветре, превышающим предельно допустимый показатель. Действующим обладателем мирового рекорда в этой дисциплине является представитель Ямайки, 8-кратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, показавший время 9,58 секунды. Этот результат он установил 16 августа 2009 года на чемпионате мира в Берлине.

LB.ua

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