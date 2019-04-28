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Серия А: "Наполи" в гостях обыграл "Фрозиноне" "Наполи" в матче 34-го тура чемпионата Италии в гостях обыграл "Фрозиноне" со счетом 2:0. Голы забили Дрис Мертенс и Амин Юнес. Фото: gazzetta.it Чемпионат Италии Серия А 34-й тур "Фрозиноне" - "Наполи" - 0:2 (0:1) Голы: Мертенс, 19 (0:1). Юнес, 49 (0:2). "Фрозиноне": Спортьелло, Арьяудо, Бригенти, Гольданига, Гильоне (Паганини, 56), Майелло, Вальцания (Чофани, 76), Гори, Бегетто, Тротта (Дионизи, 66), Пинамонти. "Наполи": Оспина, Малькюи (Альбиоль, 88), Гулям, Кулибали, Луперто, Зелиньски, Руис, Кальехон, Мертенс, Юнес (Верди, 73), Милик (Унас, 78). Предупреждения: Гильоне, 45. Руис, 79. Гори, 80. Дионизи, 81. Судья: Ла Пенна (Италия). 28 апреля. Фрозиноне. Стадион "Stadio Benito Stirpe".

Спорт-Экспресс

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