Серия А: "Наполи" в гостях обыграл "Фрозиноне"

"Наполи" в матче 34-го тура чемпионата Италии в гостях обыграл "Фрозиноне" со счетом 2:0.
 
Голы забили Дрис Мертенс и Амин Юнес.
Фото Серия А: "Наполи" в гостях обыграл "Фрозиноне"
Фото: gazzetta.it
 
Чемпионат Италии
 
Серия А 
 
34-й тур 
 
"Фрозиноне" - "Наполи" - 0:2 (0:1)
 
Голы: Мертенс, 19 (0:1). Юнес, 49 (0:2). 
 
"Фрозиноне": Спортьелло, Арьяудо, Бригенти, Гольданига, Гильоне (Паганини, 56), Майелло, Вальцания (Чофани, 76), Гори, Бегетто, Тротта (Дионизи, 66), Пинамонти.
 
"Наполи": Оспина, Малькюи (Альбиоль, 88), Гулям, Кулибали, Луперто, Зелиньски, Руис, Кальехон, Мертенс, Юнес (Верди, 73), Милик (Унас, 78).
 
Предупреждения: Гильоне, 45. Руис, 79. Гори, 80. Дионизи, 81. 
 
Судья: Ла Пенна (Италия).
 
28 апреля. Фрозиноне. Стадион "Stadio Benito Stirpe".


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