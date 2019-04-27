Погба не хочет лететь с "Манчестер Юнайтед" в предсезонный тур и отказался делать китайскую визу

Поль Погба все же намерен покинуть Манчестер в ближайшее время.

Погба не хочет лететь с "Манчестер Юнайтед" в предсезонный тур и отказался делать китайскую визу
Поль Погба
Фото: Eamonn and James Clarke

Слухи о недовольстве Полем Погба своим положением в "Манчестер Юнайтед" и, что он летом может сменить клуб стали воплощаться в реальные факты.

Чемпион мира в составе сборной Франции не захотел делать китайскую визу для участия в предсезонном туре "красных дьяволов", сообщает isport.ua, ссылаясь на El Chiringuito..

"26-летний хавбек отказался делать китайскую визу для участия в предсезонной подготовке своей команды. Француз уже обратился к руководству "красных дьяволов" с просьбой вступить в переговоры с мадридским "Реалом" по его трансферу", - сообщает издание.

В нынешнем сезоне Погба принял участие в 44 матчах МЮ, отметился 16 голами и 11 голевыми передачами.


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