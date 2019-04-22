Бундеслига: "Герта" сыграла вничью с аутсайдером

"Герта" и "Ганновер" сыграли вничью в 30-м туре чемпионата Германии - 0:0.
 
"Герта" после 30 туров набрала 36 очков и занимает 11-е место турнирной таблицы бундеслиги.
Фото Бундеслига: "Герта" сыграла вничью с аутсайдером
Фото: bild.de
 
"Ганновер", в активе которого 15 очков, на 18-й строчке.
 
Чемпионат Германии
 
Бундеслига 1
 
30-й тур
 
"Герта" - "Ганновер-96" - 0:0
 
"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Рекик, Штарк (Лустенбергер, 90+4), Клюнтер, Шельбред (Зельке, 60), Дуда, Груич, Ибишевич, Калу, Леки (Дилросюн, 76).
 
"Ганновер-96": Эссер, Фелипе, Зорг, Острцолек, Антон, Швеглер, Бакалорц, Харагути, Майна (Сото, 84), Муслия (Мюллер, 73), Вейдандт.
 
Предупреждения: Шельбред, 11. Бакалорц, 22. Груич, 43. Леки, 55. Штарк, 83.
 
Судья: Штегеманн (Германия).
 
21 апреля. Берлин. Стадион Олимпиаштадион.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Ломаченко в победном бое с Кроллой сломал руку, - СМИЛомаченко в победном бое с Кроллой сломал руку, - СМИ
Правоохранители со словами "Ложись, Бандера" жестко избили ультрас "Зари" во время полуфинала Кубка УкраиныПравоохранители со словами "Ложись, Бандера" жестко избили ультрас "Зари" во время полуфинала Кубка Украины
Серия А: "Милан" дома обыграл "Лацио" (ВИДЕО)  Серия А: "Милан" дома обыграл "Лацио" (ВИДЕО)  
В Киеве провели турнир по "папа-футболу"В Киеве провели турнир по "папа-футболу"
Телеканал отказывается показывать один из полуфинальных матчей Кубка Украины. ФутболТелеканал отказывается показывать один из полуфинальных матчей Кубка Украины. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Бундеслига: "Боруссия" приблизилась к "Баварии"Бундеслига: "Боруссия" приблизилась к "Баварии"
Бундеслига: "Хоффенхайм" в гостях разгромил "Шальке"Бундеслига: "Хоффенхайм" в гостях разгромил "Шальке"
Бундеслига: "Лейпциг" закрепился на третьем местеБундеслига: "Лейпциг" закрепился на третьем месте
Бундеслига: "Бавария" дома обыграла "Вердер"Бундеслига: "Бавария" дома обыграла "Вердер"
Лига 1: "Монако" и "Реймс" сыграли вничьюЛига 1: "Монако" и "Реймс" сыграли вничью
Бундеслига: "Боруссия" дома обыграла "Майнц"Бундеслига: "Боруссия" дома обыграла "Майнц"
Примера: "Уэска" и "Барселона" сыграли вничьюПримера: "Уэска" и "Барселона" сыграли вничью
Бундеслига: "Лейпциг" и "Байер" празднуют успехБундеслига: "Лейпциг" и "Байер" празднуют успех
Бундеслига: "Хоффенхайм" в гостях разгромил "Аугсбург"Бундеслига: "Хоффенхайм" в гостях разгромил "Аугсбург"
Бундеслига: "Майнц" на своем поле растерзал "Фрайбург"Бундеслига: "Майнц" на своем поле растерзал "Фрайбург"
Последние новости
Подгружаем последние новости