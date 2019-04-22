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Бундеслига: "Герта" сыграла вничью с аутсайдером "Герта" и "Ганновер" сыграли вничью в 30-м туре чемпионата Германии - 0:0. "Герта" после 30 туров набрала 36 очков и занимает 11-е место турнирной таблицы бундеслиги. Фото: bild.de "Ганновер", в активе которого 15 очков, на 18-й строчке. Чемпионат Германии Бундеслига 1 30-й тур "Герта" - "Ганновер-96" - 0:0 "Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Рекик, Штарк (Лустенбергер, 90+4), Клюнтер, Шельбред (Зельке, 60), Дуда, Груич, Ибишевич, Калу, Леки (Дилросюн, 76). "Ганновер-96": Эссер, Фелипе, Зорг, Острцолек, Антон, Швеглер, Бакалорц, Харагути, Майна (Сото, 84), Муслия (Мюллер, 73), Вейдандт. Предупреждения: Шельбред, 11. Бакалорц, 22. Груич, 43. Леки, 55. Штарк, 83. Судья: Штегеманн (Германия). 21 апреля. Берлин. Стадион Олимпиаштадион.

Спорт-Экспресс

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