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Лига 1: "Монако" и "Реймс" сыграли вничью "Монако" сыграл вничью с "Реймсом" в матче 32-го тура чемпионата Франции. "Монако" в таблице лиги 1 занимает 16-е место, на 7 очков опережая зону вылета. Фото: asmonaco.com Чемпионат Франции Лига 1 32-й тур "Монако" - "Реймс" - 0:0 "Монако": Субашич, Балло-Туре, Глик, Жемерсон, Сидибе, Адриэн Силва, Головин (Фалькао, 65), Рони Лопеш, Фабрегас (Аолу, 15), Мартинш, Йоветич (Винисиус, 84). "Реймс": Менди, Энгелс, Фокет, Ромао, Абдельхамид, Уден (Зенели, 72), Кафаро, Шавалерен, Дингоме (Думбья, 84), Рахман Баба, Диа (Сук Хюн Джун, 65). Предупреждения: Субашич, 59. Сидибе, 90. Судья: Делажо. 13 апреля. Монако. Стадион "Луи II". "Кан" - "Анже" - 0:1 (0:0) Гол: Рейне-Аделаида, 61. "Кан": Самба, Имору, Джикю, Гильбер (Заари, 64), Гради, Оньянге (Бовю, 69), Фажр, Кауи (Муссаки, 76), Деминге, Кривелли, Нинга. "Анже": Бютель, Павлович, Тома, Мансо, Мангани, Пажо (Канга, 75), Капель, Рейне-Аделаида (Бамба, 90), Сантамария, Тэ, Лопес (Эль Мелали, 27). Предупреждения: Оньянге, 53. Кривелли, 55. Деминге, 65. Капель, 75. Джикю, 83. Судья: Стина. 13 апреля. Кан. Стадион "Michel d'Ornano". "Страсбур" - "Генгам" - 3:3 (1:1) Голы: Тюрам, 37 (0:1). Айорк, 39 (1:1). До, 63 (1:2). Прцич, 69 (2:2). Айорк, 73 (3:2). Сорбон, 86 (3:3). "Страсбур": Селс, Кароль, Лала, Митрович, Мартинес, Томассон (Каси, 80), Прцич, Гонсалвеш, Фофана (Грансир, 66), Да Кошта, Айорк. "Генгам": Кайар, Сорбон, Ребошу, Эбоа Эбоа, Траоре, Дидо, Ндонг (Н`Гбакото, 86), До (Менди, 77), Мергем (Коко, 68), Ру, Тюрам. Предупреждения: До, 41. Гонсалвеш, 45. Ндонг, 81. Судья: Готье. 13 апреля. Страсбург. Стадион "La Meinau".

Спорт-Экспресс

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