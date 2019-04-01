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Примера: "Реал" с трудом обыграл "Уэску" "Реал" обыграл "Уэску" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании. Победный гол забил форвард Карим Бензема на 89-й минуте встречи. Фото: realmadrid.com Ворота хозяев защищал сын главного тренера мадридцев Зинедина Зидана - Лука Зидан. "Реал" набрал 57 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. "Уэска" с 22 баллами располагается на последней строчке. Чемпионат Испании Примера 29-й тур "Реал" - "Уэска" - 3:2 (1:1) Голы: Кучо, 3 (0:1). Иско, 25 (1:1). Себальос, 62 (2:1). Эчейта, 74 (2:2). Бензема, 89 (3:2). "Реал": Зидан, Одриосола, Серхио Рамос, Начо, Марселу, Льоренте (М.Диас, 79), Себальос, Иско (Вальверде, 75), Бэйл, Бензема, Б.Диас (Васкес, 64). "Уэска": Сантамария, Эчейта, Мантовани, Пулидо, Эррера, Мойсес Гомес, Мусто, Ривера (Аньор, 78), Галан, Авила (Гальего, 63), Кучо (Гальяр, 82). Предупреждения: Пулидо, 48. Мусто, 51. Начо, 66. Мантовани, 90. Судья: Эстрада Фернандес. 31 марта. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

Спорт-Экспресс

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