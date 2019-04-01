Примера: "Реал" с трудом обыграл "Уэску"

"Реал" обыграл "Уэску" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании.
 
Победный гол забил форвард Карим Бензема на 89-й минуте встречи.
Фото Примера: "Реал" с трудом обыграл "Уэску"
Фото: realmadrid.com
 
Ворота хозяев защищал сын главного тренера мадридцев Зинедина Зидана - Лука Зидан. 
 
"Реал" набрал 57 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. "Уэска" с 22 баллами располагается на последней строчке. 
 
Чемпионат Испании
 
Примера
 
29-й тур 
 
"Реал" - "Уэска" - 3:2 (1:1)
 
Голы: Кучо, 3 (0:1). Иско, 25 (1:1). Себальос, 62 (2:1). Эчейта, 74 (2:2). Бензема, 89 (3:2). 
 
"Реал": Зидан, Одриосола, Серхио Рамос, Начо, Марселу, Льоренте (М.Диас, 79), Себальос, Иско (Вальверде, 75), Бэйл, Бензема, Б.Диас (Васкес, 64).
 
"Уэска": Сантамария, Эчейта, Мантовани, Пулидо, Эррера, Мойсес Гомес, Мусто, Ривера (Аньор, 78), Галан, Авила (Гальего, 63), Кучо (Гальяр, 82).
 
Предупреждения: Пулидо, 48. Мусто, 51. Начо, 66. Мантовани, 90. 
 
Судья: Эстрада Фернандес.
 
31 марта. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".


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