Примера: "Леганес" в гостях обыграл "Хетафе"

"Леганес" обыграл "Хетафе" в гостевом матче 29-го тура чемпионата Испании.
 
Голами отметились нападающий Майкл Сантос и защитник Хуан Хуанфран. 
Фото Примера: "Леганес" в гостях обыграл "Хетафе"
Фото: cdleganes.com
 
"Леганес" набрал 36 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице.
 
"Хетафе" с 46 баллами располагается на 4-й строчке. 
 
Чемпионат Испании
 
Примера
 
29-й тур 
 
"Хетафе" - "Леганес" - 0:2 (0:0)
 
Голы: Сантос, 49 (0:1). Хуанфран, 83 (0:2). 
 
Нереализованный пенальти: Каррильо, 18 (вратарь)
 
"Хетафе": Сория, Кабрера, Суарес, Фулькье (Анхель, 57), Джене, Оливера (Антунеш, 82), Портильо, Максимович, Арамбарри (Фламини, 68), Хорхе Молина, Хайме Мата.
 
"Леганес": Куэльяр, Ньом (Хуанфран, 79), Сиовас, Сильва, Бустинса, Тарин, Рубен Перес, Весга, Оскар Родригес, Каррильо (Мерино, 87), Сантос (Брэйтуэйт, 61).
 
Предупреждения: Максимович, 17. Суарес, 65. Брэйтуэйт, 65. Каррильо, 68. Оливера, 70. Джене, 86. Фламини, 90+1. 
 
Судья: Гонсалес Фуэртес.
 
30 марта. Хетафе. Стадион "Coliseum Alfonso Perez".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Футзалистка сборной Украины призналась почти в абсолютной лесбийности участниц европейских команд. ФутболФутзалистка сборной Украины призналась почти в абсолютной лесбийности участниц европейских команд. Футбол
Бундеслига: "Боруссия" снова опережает "Баварию"Бундеслига: "Боруссия" снова опережает "Баварию"
Суперлига: Феерический взлет "Запорожья" (ВИДЕО)  Суперлига: Феерический взлет "Запорожья" (ВИДЕО)  
"Ворскла" уволила главного тренера"Ворскла" уволила главного тренера
МОК включил редкий вид "спорта" в программу Олимпийских игр, - СМИМОК включил редкий вид "спорта" в программу Олимпийских игр, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Украина на характере обыграла Люксембург и возглавила отборочную группу Евро-2020 (обновлено)Украина на характере обыграла Люксембург и возглавила отборочную группу Евро-2020 (обновлено)
"Ливерпуль" в матче легенд обыграл "Милан""Ливерпуль" в матче легенд обыграл "Милан"
Лига 1: "ПСЖ" дома обыграл "Марсель"Лига 1: "ПСЖ" дома обыграл "Марсель"
Примера: "Вальядолид" в гостях обыграл "Эйбар"Примера: "Вальядолид" в гостях обыграл "Эйбар"
Примера: "Алавес" закрепился на пятом местеПримера: "Алавес" закрепился на пятом месте
Серия А: "Кальяри" дома обыграл "Фиорентину" (ВИДЕО)  Серия А: "Кальяри" дома обыграл "Фиорентину" (ВИДЕО)  
Серия А: "Парма" дома обыграла "Дженоа" (ВИДЕО)  Серия А: "Парма" дома обыграла "Дженоа" (ВИДЕО)  
Примера: Лунин дал бой "Атлетико"Примера: Лунин дал бой "Атлетико"
Бундеслига: "Боруссия" дома обыграла "Штутгарт"Бундеслига: "Боруссия" дома обыграла "Штутгарт"
Примера: "Алавес" и "Эйбар" сыграли вничьюПримера: "Алавес" и "Эйбар" сыграли вничью
Последние новости
Подгружаем последние новости