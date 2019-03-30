Новостей.COM ⇒ Спорт

Лига 1: "Лион" вырвал победу у "Ренна" "Лион" переиграл на выезде "Ренн" в первом матче 30-го тура чемпионата Франции. Единственный мяч на последних минутах забил полузащитник Мартен Террье. Фото: ol.fr Чемпионат Франции Лига 1 30-й тур "Ренн" - "Лион" - 0:1 (0:0) Гол: Террье, 86. "Ренн": Коубек, Зеффан, Мексер, Ниамси, Думбья, Бен Арфа, Андре, Юну, Леа Силики (Желен, 35), Сарр, Ньянг (Дель Кастильо, 77). "Лион": Антони Лопеш, Марселу, Рафаэл да Силва, Денайер, Дюбуа, Депай (Траоре, 84), Н.Фекир, Тузар, Ауар, Ндомбеле, Дембеле (Террье, 74). Предупреждения: Юну, 45. Марселу, 77. Зеффан, 82. Ауар, 83. Ндомбеле, 90+2. Судья: Готье (Франция). 29 марта. Ренн. Стадион "Роажон Парк".

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.