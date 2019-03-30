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2019-03-30
Лига 1: "Лион" вырвал победу у "Ренна"
"Лион" переиграл на выезде "Ренн" в первом матче 30-го тура чемпионата Франции.
Единственный мяч на последних минутах забил полузащитник Мартен Террье.
Фото: ol.fr
Чемпионат Франции
Лига 1
30-й тур
"Ренн" - "Лион" - 0:1 (0:0)
Гол: Террье, 86.
"Ренн": Коубек, Зеффан, Мексер, Ниамси, Думбья, Бен Арфа, Андре, Юну, Леа Силики (Желен, 35), Сарр, Ньянг (Дель Кастильо, 77).
"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Рафаэл да Силва, Денайер, Дюбуа, Депай (Траоре, 84), Н.Фекир, Тузар, Ауар, Ндомбеле, Дембеле (Террье, 74).
Предупреждения: Юну, 45. Марселу, 77. Зеффан, 82. Ауар, 83. Ндомбеле, 90+2.
Судья: Готье (Франция).
29 марта. Ренн. Стадион "Роажон Парк".
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