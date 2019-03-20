Игрок "Хьюстон Рокетс" сотворил уникальное достижение НБА
Джеймс Харден набрал 31 очко в матче против "Атланта Хокс".
Джеймс Харден
Фото: http://rubasket.com
В матче регулярного чемпионата НБА между командами "Хьюстон Рокетс" и "Атланта Хокс" (121:105) атакующий защитник "ракет" Джеймс Харден набрал 31 очко.
Само по себе, достижение, как для Хардена, не особо примечательно.
Однако после матча с "Атлантой" лидер "Хьюстона" стал первым игроком в истории НБА, которому в течение одного сезона удалось заработать 30 или больше пунктов в матче с каждой из 29 других команд чемпионата.
До этого рекордным показателем обладал Коби Брайант, которому удавалось зарабатывать 30+ очков в матчах против 28 команд в течение сезона 2005/06.
Также одной команды не хватило Майклу Джордану в сезоне 1986/87, однако в том сезоне состав участников первенства насчитывал только 23 команды.
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