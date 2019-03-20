Игрок "Хьюстон Рокетс" сотворил уникальное достижение НБА

В матче регулярного чемпионата НБА между командами "Хьюстон Рокетс" и "Атланта Хокс" (121:105) атакующий защитник "ракет" Джеймс Харден набрал 31 очко.

Само по себе, достижение, как для Хардена, не особо примечательно.

Однако после матча с "Атлантой" лидер "Хьюстона" стал первым игроком в истории НБА , которому в течение одного сезона удалось заработать 30 или больше пунктов в матче с каждой из 29 других команд чемпионата.

До этого рекордным показателем обладал Коби Брайант, которому удавалось зарабатывать 30+ очков в матчах против 28 команд в течение сезона 2005/06.

Также одной команды не хватило Майклу Джордану в сезоне 1986/87, однако в том сезоне состав участников первенства насчитывал только 23 команды.

Напомним, в этом сезоне на счету Хардена еще несколько выдающихся индивидуальных достижений.

До этого ему удалась серия из 32 матчей подряд, в которых он неизменно набирал не меньше 30 очков.

В текущем месяце лидер "Хьюстона" провел уже шестой матч, в котором ему покорилась отметка в 50+ очков за игру.

В январе средняя месячная результативность Джеймса составила 43,6 очка, что стало лучшим подобным результатом с 1963 года.