Лига 1: "Ницца" упустила победу

"Ницца" и "Тулуза" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Франции.
 
Голом в составе "орлят" отметился полузащитник Вилан Сиприен, у команды из Тулузы отличился форвард Ндомбе Мубеле. 
Фото Лига 1: "Ницца" упустила победу
Фото: ogcnice.com
 
"Ницца" с 41 очком занимает 8-е место в турнирной таблице.
 
"Тулуза" с 32 баллами располагается на 14-й строчке. 
 
Чемпионат Франции
 
Лига 1 
 
29-й тур 
 
"Ницца" - "Тулуза" - 1:1 (1:0)
 
Голы: Сиприен, 20 (1:0). Мубеле, 89 (1:1). 
 
"Ницца": Бенитес, Данте, Боскальи, Сарр, Эрелль, Аталь, Данилу, Сиприен, Макенго (Сако, 68), Тамез (Ле Мелу, 64), Сен-Максимен (Срарфи, 80).
 
"Тулуза": Гойкоэчеа, Силла (Мубандже, 46), Жюльен, Седзи, Аду, Ману Гарсия (Мубеле, 87), Сангаре, Сидибе (Дурмаз, 70), Доссеви, Градель, Саного.
 
Предупреждения: Силла, 24. Градель, 61. 
 
Судья: Тюаль.
 
15 марта. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера".


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