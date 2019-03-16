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2019-03-16
Лига 1: "Ницца" упустила победу
"Ницца" и "Тулуза" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Франции.
Голом в составе "орлят" отметился полузащитник Вилан Сиприен, у команды из Тулузы отличился форвард Ндомбе Мубеле.
Фото: ogcnice.com
"Ницца" с 41 очком занимает 8-е место в турнирной таблице.
"Тулуза" с 32 баллами располагается на 14-й строчке.
Чемпионат Франции
Лига 1
29-й тур
"Ницца" - "Тулуза" - 1:1 (1:0)
Голы: Сиприен, 20 (1:0). Мубеле, 89 (1:1).
"Ницца": Бенитес, Данте, Боскальи, Сарр, Эрелль, Аталь, Данилу, Сиприен, Макенго (Сако, 68), Тамез (Ле Мелу, 64), Сен-Максимен (Срарфи, 80).
"Тулуза": Гойкоэчеа, Силла (Мубандже, 46), Жюльен, Седзи, Аду, Ману Гарсия (Мубеле, 87), Сангаре, Сидибе (Дурмаз, 70), Доссеви, Градель, Саного.
Предупреждения: Силла, 24. Градель, 61.
Судья: Тюаль.
15 марта. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера".
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