"Хит" впервые проиграл (ВИДЕО)  

Ураган - Хит - 2:0 (Абакшин, 23, Фаренюк, 37).

Это был центральный матч второго круга чемпионата. «Урагану», для того, чтобы продолжить погоню за «Хитом» нужна была только победа, тогда как для киевлян даже ничья была далеко не худшим результатом.

Фото: uragan.if.ua

В целом матч прошел в ровной и напряженной борьбе. У гостей поначалу несколько раз угрожал воротам соперников Школьный, а у хозяев тем же отвечал Цилык. А самый реальный шанс открыть счет имел Микитюк. Получив отменную передачу от Абакшина, он пробивал с линии штрафной, но мяч просвистел в считанных сантиметрах от рамки.

Счет был открыт в самом начале второго тайма. Абакшин, получив передачу в центре поля, отдал налево на Когута, а тот, после некоторой паузы вернул мяч Данилу, который и «распечатал» ворота «Хита» - 1:0.

Понятно, что теперь киевлянам сидеть в «окопах» не было смысла, и они перешли к более активным действиям. Возле ворот Кардаша то и дело начали возникать моменты, но счет не менялся. Все решилось в самом конце матча, когда гости играли с пятым полевым. Они ошиблись в середине площадки, после чего мяч попал к Фаренюку, который прямым ударом поразил пустую на тот момент рамку - 2:0.

«Ураган» победил и значительно обострил ситуацию вверху турнирной таблицы, ведь обе команды будут играть в первой шестерке, и наверняка, вместе с «Продэксимом» будут разыгрывать золотые медали чемпионата.

Кардинал - Инбев-НПУ - 3:3 (Басич, 19, Горпинич, 26, Мануйленко, 28 - Литвиновский, 27, Войток, 35, Поночовный, 39, в свои ворота).

Проклятье, которое нависло над ровенским «Кардиналом», получило свое продолжение и в этом туре, когда в гости приехал аутсайдер - «Инбев-НПУ». После гола Мануйленко ровенчане были впереди - 3:1 и казалось, что теперь-то, после нескольких месяцев без побед, успех от них никуда не денется. Но сначала был укол от Войтка, а потом мяч после рикошета от Поночовного в третий раз влетел в ворота «Кардинала» - 3:3.

Но в этом матче есть и еще одно «но». Ровно славится тем, что здесь на футзальные матчи трибуны заполняются под завязку. Такого в нашей стране вы больше не увидите нигде. А теперь игра прошла в пустом зале, ведь чиновники КДК ФФУ посчитали, что во время игры «Хит» - «Кардинал», которая прошла еще 24 ноября прошлого года, болельщики и официальные лица «Кардинала» вели себя ненадлежащим образом. Поэтому за игрой наблюдали только пять журналистов, несколько фотографов и представители клубов. А потом мы еще удивляемся, почему в большинстве городов нашей страны полупустые, а то и просто пустые залы. Впрочем, КДК ФФУ не впервые выносит весьма и весьма странные, если не сказать больше, решения.

Титан - Арпи - 5:4 (Милинький, 4, Шеховцев, 12, Кожемяка, 28, 30, Калуков 34 - Лемиш, 8, Огнистый, 32, Эссаргини, 39, 40). Это была (Милинький, 4, Шеховцев, 12, Кожемяка, 28, 30, Калуков 34 - Лемиш, 8, Огнистый, 32, Эссаргини, 39, 40). Это была игра за место в первой шестерке, причем запорожцам нужна была только победа. К сожалению, для поклонников этого клуба ее не произошло. «Титан» к 34-й минуте повел - 5:2 и играл вполне спокойно.

И хотя окончание боя получилось для хозяев тревожным (они пропустили два мяча подряд), на исход это не повлияло никак. «Титан» стал шестой командой, которая будет во второй части чемпионата бороться, возможно, даже за призовые места.

Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине

Продэксим - Сокол - 8:0 (Корсун, 6, 16, 34, Зварыч, 7, Белоцерковец, 12, 33, Бессалов, 23, Фетько, 29).

Авангард - Энергия - 4:2 (Теряев, 4, Бральчук, 10 Дрозд, 25, 36 - Пелех, 18, 18).

И В Н П М О

1. Хит 16 13 2 1 53-26 41

2. Ураган 16 11 2 3 74-35 35

3. Продэксим 16 9 5 2 69-37 32

4. Энергия 16 7 4 5 32-31 25

5. Кардинал 16 7 3 6 55-46 24

6. Титан 16 7 0 9 44-49 21

7. Арпи 16 4 3 9 33-51 15

8. Сокол 16 4 2 10 31-58 14

9. Авангард 16 3 1 12 30-51 10

10. Инбев-НПУ 16 2 2 12 34-71 8