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2019-03-10
Бундеслига: "Бавария" эффектно вышла на первое место
"Бавария" разгромила "Вольфсбург" в матче 25-го тура чемпионата Германии - 6:0.
В составе победителей Роберт Левандовски оформил дубль, еще по голу забили Серж Гнабри, Хамес Родригес, Томас Мюллер и Джошуа Киммих.
Фото: bild.de
"Бавария" набрала 57 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая дортмундскую "Боруссию" по разнице забитых и пропущенных мячей.
"Вольфсбург", в активе которого 39 очков, остался на седьмой строчке.
В другом матче дня "Фрайбург" выиграл у "Герты" - 2:1.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
25-й тур
"Бавария" - "Вольфсбург" - 6:0 (2:0)
Голы: Гнабри, 34 (1:0). Левандовски, 37 (2:0). Хамес Родригес, 52 (3:0). Мюллер, 76 (4:0). Киммих, 82 (5:0). Левандовски, 85 (6:0).
"Бавария": Нойер, Рафинья, Хуммельс, Боатенг, Киммих, Хави Мартинес (Горецка, 54), Мюллер, Хамес Родригес (Ренату Санчеш, 74), Тиагу Алькантара, Гнабри (Рибери, 55), Левандовски.
"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт (Юнус Малли, 83), Виллиам, Гилавоги, Арнольд (Реджбецай, 68), Брекало, Мехмеди (Штеффен, 58), Вегхорст.
Предупреждение: Реджбецай, 86.
Судья: Штегеманн (Германия).
9 марта. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена".
"Фрайбург" - "Герта" - 2:1 (1:0)
Голы: Петерсен, 27 (1:0). Ибишевич, 76 (1:1). Ибишевич, 80 - в свои ворота (2:1).
"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Гюнтер, Кюблер (Штенцель, 30), Линхарт (Шлоттербек, 46), Франц, Абраши, Грифо, Хаберер, Петерсен, Вальдшмидт (Гондорф, 89).
"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Клюнтер, Миттельштедт (Ястржембски, 63), Торунарига, Лустенбергер (Майер, 46), Дуда, Груич, Ибишевич, Калу.
Предупреждения: Миттельштедт, 18. Штарк, 43. Груич, 59. Шлоттербек, 61.
Судья: Шредер (Германия).
9 марта. Фрайбург. Стадион "Schwarzwald-Stadion".
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