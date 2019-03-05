Кличко предложили 40 млн долл. за возобновление профкарьеры

DAZN предложил Владимиру Кличко соблазнительную сумму.

Кличко предложили 40 млн долл. за возобновление профикарьеры
Владимир Кличко
Фото: Boxing Scene

Стриминговая платформа DAZN предложила экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Владимиру Кличко гарантированный контракт в размере 40 млн долл. за возвращение в ринг, сообщает Sport Arena.

При этом контракт предусматривает проведение трех поединков. Первый бой планируется организовать в Германии против соперника, который входит в Топ-10 мирового рейтинга. Второй и третий – в Лондоне на стадионе "Уэмбли" с британцами, чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа и экс-чемпионом по версиям IBF, WBA (Super), WBO и IBO Тайсоном Фьюри.

Один из пунктов контракта гласит, что обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече. Как утверждают источники издания, в случае получения положительного ответа от Кличко, DAZN решит с ESPN, с которым недавно подписал соглашение Тайсон Фьюри, вопрос о трансляции их возможного реванша. Не исключено, что платформа и телеканал будут транслировать бой одновременно.

Кроме гарантированного контракта, Кличко-младшему также будет полагаться процент отчислений с доходов за телеправа во втором и третьем поединке, которые планируется транслировать в формате pay-per-view (плати и смотри), уточняет издание.


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