Серия А: "Интер" с трудом обыграл "Сампдорию" (ВИДЕО)  

"Интер" победил "Сампдорию" в матче 24-го тура чемпионата Италии.
 
Победный гол забил полузащитник Раджа Наингголан. 
Фото Серия А: "Интер" с трудом обыграл "Сампдорию" (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
"Интер" набрал 46 очков и остался на 3-м месте в турнирной таблице.
 
"Сампдория" с 33 баллами располагается на 10-й строчке.
 
Чемпионат Италии
 
Серия А 
 
24-й тур 
 
"Интер" - "Сампдория" - 2:1 (0:0)
 
Голы: Д`Амброзио, 73 (1:0). Габбьядини, 75 (1:1). Наингголан, 78 (2:1). 
 
"Интер": Ханданович, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Далберт, Наингголан (Весино, 89), Брозович, Гальярдини (Жоау Мариу, 59), Перишич, Политано (Кандрева, 69), Мартинес.
 
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски (Сала, 81), Мурру, Тонелли, Андерсен, Экдаль (Виейра, 81), Сапонара (Габбьядини, 75), Прат, Линетти, Квальярелла, Дефрель.
 
Предупреждения: Д`Амброзио, 17. Перишич, 24. Линетти, 28. Шкриньяр, 31. 
 
Судья: Довери.
 
17 февраля. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".
 


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