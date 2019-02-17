Примера: Месси приносит победу "Барселоне" (ВИДЕО)  

"Барселона" переиграла "Вальядолид" в матче 24-го тура чемпионата Испании.
 
Единственный мяч с пенальти забил Лионель Месси. Также в концовке встречи он не реализовал пенальти. 
Фото Примера: Месси приносит победу "Барселоне" (ВИДЕО)
Лионель Месси. Фото: fcbarcelona.com
 
Чемпионат Испании
 
24-й тур 
 
"Барселона" - "Вальядолид" - 1:0 (1:0)
 
Гол: Месси, 43 - с пенальти.
 
Нереализованный пенальти: Месси, 85 (вратарь)
 
"Барселона": тер Штеген, Сержи Роберто, Пике, Фермален, Жорди Альба, Видаль, Бускетс, Аленья (Ракитич, 76), Месси, Дембеле (Коутинью, 70), Боатенг (Суарес, 60).
 
"Вальядолид": Масип, Фернандес, Кико Оливас, Калеро, Антоньито, Мичел, Ануар, Верде (Вилья, 67. Пласа, 76), Начо Мартинес, Гвардьола, Энес Унал (Кеко, 79).
 
Предупреждения: Энес Унал, 11. Ануар, 34. Месси, 67. Мичел, 70.
 
Судья: Мартинес Мунуэра.
 
16 февраля. Барселона. Стадион "Ноу Камп".
 


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