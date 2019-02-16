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Лига 1: "Лион" с трудом обыграл аутсайдера "Лион" переиграл "Генгам" в матче 25-го тура чемпионата Франции. Победный гол забил капитан "ткачей" Набиль Фекир. Фото: ol.fr Чемпионат Франции Лига 1 25-й тур "Лион" - "Генгам" - 2:1 (2:1) Голы: Террье, 15 (1:0). Эбоа Эбоа, 21 (1:1). Фекир, 35 (2:1). "Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер (Ф.Менди, 61), Дюбуа, Марсал, Фекир, Тузар, Ауар, Дембеле (Депай, 79), Б.Траоре (Корне, 73), Террье. "Генгам": Кайар, Сорбон, Ребошу, Эбоа Эбоа, Ш.Траоре, Ндонг (До, 89), Коко, Блас (Бенезе, 66), Фири, Тюрам, А.Менди (Ру, 66). Предупреждения: Марсал, 28. Б.Траоре, 67. Эбоа Эбоа, 84. Судья: Готье. 15 февраля. Лион. Стадион "Люмьер".

Спорт-Экспресс

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