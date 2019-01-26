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2019-01-26
Лига 1: Балотелли не спас "Марсель" от поражения
"Марсель" на своем поле проиграл "Лиллю" в матче 22-го тура чемпионата Франции.
В составе гостей дубль оформил Николя Пепе, а у хозяев в самой концовке отличился новичок Марио Балотелли. Для итальянца это первый гол в этом сезоне.
Марио Балотелли. Фото: om.net
Стоит отметить, что матч прерывался в начале второго тайма на несколько минут из-за поведения фанатов "Марселя", которые забросали поле петардами.
Чемпионат Франции
Лига 1
22-й тур
"Марсель" - "Лилль" - 1:2 (0:1)
Голы: Пепе, 45+3 - с пенальти (0:1). Пепе, 90+4 (0:2). Балотелли, 90+6 (1:2).
"Марсель": Манданда, Роланду, Амави (Роккиа, 88), Луиз Густаву, Стротман, Товен, Лопес, Сарр, Камара (Балотелли, 74), Митроглу (Нжи, 74), Радоньич.
"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Сумаоро, Коне, Зеки Челик (Пье, 49), Тиагу Мендес, Шека, Бамба, Пепе (Реми, 90+5), Иконе, Леан (Сумаре, 88).
Предупреждения: Камара, 18. Луиз Густаву, 45+1. Стротман, 45+2. Сумаоро, 50. Леан, 66. Шека, 70. Радоньич, 73. Роланду, 90.
Удаление: Товен, 67.
Судья: Делерю.
25 января. Марсель. Стадион "Велодром".
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