Отбор ЧЕ-2019: Без замен

5 января. Запорожье. Дворец спорта «Юность». 1150 зрителей.
Только победа в трех партиях досрочно выводила нашу женскую национальную команду на финальный турнир чемпионата Европы. И подопечные Гария Егиазарова выполнили задачу, хотя сделать это оказалось нелегко, поскольку подобный шанс занять второе проходное место в группе оставался и у волейболисток Черногории.
Наша команда провела этот поединок без замен. В ее составе от первого и до последнего розыгрыша мяча выступали шесть легионеров - связующая Алла Политанская («Алтай», Казахстан), центральные блокирующие Юлия Герасимова («Карайолари», Турция) и Светлана Дорсман («Островец-Свентокшиски», Польша), доигровщицы Анастасия Крайдуба («Енисей», РоSSия) и Надежда Кодола («Бухарест»), диагональщица Олеся Рыхлюк («Бешикташ», Турция). Плюс - либеро южненского «Химика» Кристина Немцева.
Уже в дебюте первой партии украинки сделали солидный задел (4:0). Потом, диктуя черногоркам свои условия игры с ударной мощью трио бомбардиров Рыхлюк, Кодолы и Крайдубы, преимущество выросло до семи очков (14:7) и восьми сетбольных (24:16). Но стоило затем хозяйкам расслабиться и начать ошибаться на приеме, как о своих снайперских амбициях напомнили Николета Перович и Татьяна Бокан, которые, выступая за венгерский клуб «Бекешчаба», стали основными «виновницами» недавнего вылета нашего чемпиона «Химика» из континентального Кубка ЕКВ. И на подаче Перович наш отрыв сократился до 24:22. Благо, ее очередной ввод мяча в игру пришелся в аут.
События в двух остальных партиях развивались по схожему сценарию. Во втором сете противостояние на равных продолжалось до счета 12:12, в третьем - до 11:11. Затем украинки нарушали паритет, выходя вперед соответственно - 15:12 и 15:11. А далее, сохраняя перевес в четыре-пять пунктов, достигали одинаковых победных 25:21.
Гарий ЕГИАЗАРОВ, главный тренер женской сборной Украины:
- Игра выдалась довольно-таки трудной, поскольку в турнирном аспекте на действиях моих девчат сказывалось определенное психологическое давление. Но они справились с ним, продемонстрировав вполне добротный по европейским меркам волейбол. Причем, несмотря на то, что подготовительный процесс по разным причинам оказался очень коротким и некоторые зарубежные клубы не отпустили наших легионеров.
Главную ставку делали на атаки угловыми нападающими Рыхлюк, Кодолы и Крайдубы. И эта троица лидеров оправдала наши надежды. А присутствие на площадке одной из лучших волейболисток Европы Рыхлюк - вообще придало команде уверенность.
Четко снабжала это ударное трио передачами связующая Политанская, которая также преуспела на подаче, совершив четыре эйса. Успешно действовали на блоке Рыхлюк, Дорсман и особенно Герасимова, не позволившие во всю «разгуляться» бомбардирам Перович и Бокан. С приемом справлялись Крайдуба и Кодола, а либеро Немцева неоднократно поднимала самые «мертвые» мячи.
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