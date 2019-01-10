Отбор ЧЕ-2019: Без замен

Женская сборная Украины в восьмой раз вышла в финальный турнир европейского первенства.
 
Группа С
 
УКРАИНА - ЧЕРНОГОРИЯ - 3:0 (25:22, 25:21, 25:21)
Фото Отбор ЧЕ-2019: Без замен
5 января. Запорожье. Дворец спорта "Юность". Украина - Черногория - 3:0. В атаке Надежда КОДОЛА. Фото: cev.eu
 
Украина: Политанская - 6 очков (1 - атака, 4 - подача, 1 - блок), Кодола - 14 (12+1+1), Герасимова - 6 (1+0+5), Рыхлюк - 20 (15+2+3), Крайдуба - 13 (12+1+0), Дорсман - 2 (1+0+1); Немцева (либеро).
 
Черногория: Бурзанович - 3 (2+1+0), Оташевич - 4 (4+0+0), Сушич - 2 (0+2+0), Бокан - 18 (15+2+1), Джурович - 5 (1+2+2), Перович - 19 (14+0+5); Ценович (либеро), Пейович, Тврдишич, Будрак.
 
Время игры - 77 минут (26+25+26).
 
Игровые очки: 75:64 (атака - 42:36, подача - 8:7, блок - 11:8, ошибки соперника - 14:13).
 
Позитивный прием - 47%:35%.
 
Судьи: Момиров (Босния), Стеванович (Сербия).
 
5 января. Запорожье. Дворец спорта «Юность». 1150 зрителей.
 
Только победа в трех партиях досрочно выводила нашу женскую национальную команду на финальный турнир чемпионата Европы. И подопечные Гария Егиазарова выполнили задачу, хотя сделать это оказалось нелегко, поскольку подобный шанс занять второе проходное место в группе оставался и у волейболисток Черногории.
 
Наша команда провела этот поединок без замен. В ее составе от первого и до последнего розыгрыша мяча выступали шесть легионеров - связующая Алла Политанская («Алтай», Казахстан), центральные блокирующие Юлия Герасимова («Карайолари», Турция) и Светлана Дорсман («Островец-Свентокшиски», Польша), доигровщицы Анастасия Крайдуба («Енисей», РоSSия) и Надежда Кодола («Бухарест»), диагональщица Олеся Рыхлюк («Бешикташ», Турция). Плюс - либеро южненского «Химика» Кристина Немцева. 
 
Уже в дебюте первой партии украинки сделали солидный задел (4:0). Потом, диктуя черногоркам свои условия игры с ударной мощью трио бомбардиров Рыхлюк, Кодолы и Крайдубы, преимущество выросло до семи очков (14:7) и восьми сетбольных (24:16). Но стоило затем хозяйкам расслабиться и начать ошибаться на приеме, как о своих снайперских амбициях напомнили Николета Перович и Татьяна Бокан, которые, выступая за венгерский клуб «Бекешчаба», стали основными «виновницами» недавнего вылета нашего чемпиона «Химика» из континентального Кубка ЕКВ. И на подаче Перович наш отрыв сократился до 24:22. Благо, ее очередной ввод мяча в игру пришелся в аут.
 
События в двух остальных партиях развивались по схожему сценарию. Во втором сете противостояние на равных продолжалось до счета 12:12, в третьем - до 11:11. Затем украинки нарушали паритет, выходя вперед соответственно - 15:12 и 15:11. А далее, сохраняя перевес в четыре-пять пунктов, достигали одинаковых победных 25:21.
 
Гарий ЕГИАЗАРОВ, главный тренер женской сборной Украины:
 
- Игра выдалась довольно-таки трудной, поскольку в турнирном аспекте на действиях моих девчат сказывалось определенное психологическое давление. Но они справились с ним, продемонстрировав вполне добротный по европейским меркам волейбол. Причем, несмотря на то, что подготовительный процесс по разным причинам оказался очень коротким и некоторые зарубежные клубы не отпустили наших легионеров.
 
Главную ставку делали на атаки угловыми нападающими Рыхлюк, Кодолы и Крайдубы. И эта троица лидеров оправдала наши надежды. А присутствие на площадке одной из лучших волейболисток Европы Рыхлюк - вообще придало команде уверенность. 
 
Четко снабжала это ударное трио передачами связующая Политанская, которая также преуспела на подаче, совершив четыре эйса. Успешно действовали на блоке Рыхлюк, Дорсман и особенно Герасимова, не позволившие во всю «разгуляться» бомбардирам Перович и Бокан. С приемом справлялись Крайдуба и Кодола, а либеро Немцева неоднократно поднимала самые «мертвые» мячи. 
 
Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине
 
Греция - Норвегия - 3:0 (25:20, 25:13, 25:22). 
 
И В (ТБ) П (ТБ) С/П О
 
1. Греция 5 5 (0) 0 (0) 15:0 15
 
2. УКРАИНА 5 3 (0) 2 (0) 9:6 9
 
3. Черногория 5 2 (0) 3 (0) 6:10 6
 
4. Норвегия 5 0 (0) 5 (0) 1:15 0
 
6-й тур, 9 января: Норвегия - УКРАИНА, Черногория - Греция.
 
Группа А. Бельгия - Израиль - 3:0 (25:23, 25:13, 25:14). Словения - Исландия - 3:0 (25:12, 25:11, 25:12). 
Бельгия - 15, Словения - 9, Израиль - 6, Исландия - 0.
 
Группа В. Хорватия - Швейцария - 3:0 (25:19, 25:9, 25:22). Австрия - Албания - 3:0 (25:13, 25:9, 25:20). 
Хорватия - 15, Швейцария - 9, Австрия - 6, Албания - 0.
 
Группа D. Франция - Португалия - 3:0 (28:26, 26:24, 25:23). Грузия - Дания - 2:3 (14:25, 25:21, 25:20, 19:25, 11:15). 
Франция - 15, Португалия - 9, Грузия - 4, Дания - 2.
 
Группа Е. Чехия - Финляндия - 3:2 (25:17, 20:25, 18:25, 25:19, 15:9). Эстония - Швеция - 3:1 (19:25, 25:23, 25:17, 25:23). 
Финляндия - 11, Эстония - 9, Чехия - 8, Швеция - 2.
 
Группа F. Румыния - Испания - 2:3 (25:22, 16:25, 23:25, 25:21, 13:15). Латвия - Босния - 0:3 (22:25, 14:25, 19:25). 
Испания, Румыния - 11, Босния - 8, Латвия - 0.


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