Почетный член ФИДЕ насмерть замерз в Москве, - СМИ

Эдуард Дубов был известным ученым.

Почетный член ФИДЕ насмерть замерз в Москве, - СМИ
Эдуард Дубов
Фото: moscowchess.org

Почетный член Международной шахматной федерации (FIDE), известный арбитр, математик 80-летний Эдуард Дубов насмерть замерз на улице в районе Теплый Стан в Москве, сообщает "Спорт-Экспресс".

Дубова госпитализировали с общим переохлаждением и обморожением конечностей. Спустя сутки он скончался, не приходя в сознание.


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