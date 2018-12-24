Киевское "Динамо" в ответ на возмущение фанов убрало из фан-шопа сувениры со свиньями

Символ 2019 года у болельщиков киевского клуба ассоциируется с московским "Спартаком".

Официальный магазин киевского "Динамо" снял с продажи сувениры с символом 2019 года - свиньями. Принять такое решение заставили болельщики, у которых животные ассоциируются с московским "Спартаком".

Причина данного решения была озвучена клубом через страницу в Facebook.

"Дорогие болельщики! Традиционно в преддверии новогодних праздников наш официальный клубный фан-шоп выпускает сувенирную продукцию с символикой наступающего года по китайскому календарю.

Как известно, 2019-й год будет годом Желтой Земляной Свиньи (Кабана). Именно поэтому с этим символом и были разработаны некоторые позиции сувенирной продукции для фан-шопа.

К сожалению, часть наших болельщиков восприняла подобные сувениры крайне негативно, увидев какую-то связь сувенира с давним противостоянием киевского "Динамо" и московского "Спартака".

Фан-магазин подчеркивает, что ни в коем случае не хотел никого обидеть, и не планировал, чтобы сувенир ассоциировался со "Спартаком", или каким-либо другим клубом. Исходя из сложившейся ситуации, было принято решение снять с продажи данную продукцию", - говорится в заявлении.

Отметим, одними из прозвищ московского "Спартака" являются "мясо" и "свиньи", которыми "народная команда" обзавелась еще на заре своего существования, в 20-ые годы XX века, когда клуб носил имя "Пищевик". У истоков команды стоял профсоюз работников пищевой промышленности, и при этом поддержку ему оказывали кооперативы мясников (в период НЭПа).