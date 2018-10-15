Олимпик обыграл Оболонь

Второй контрольный матч в паузе «Олимпик» провел против представителя первой украинской лиги – ФК «Оболонь-Бровар». На базе столичной команды дончане переиграли своего оппонента благодаря двум голам во втором тайме.

ФК «Оболонь-Бровар» (Киев) – ФК «Олимпик» (Донецк) – 0:2 (0:0)
Голы: Балашов (53, 88, оба – с пенальти)

Товарищеский матч. 15 октября 2018 года. 12:00. г. Буча. УТБ «Оболонь». 50 зрителей. +22 градуса.

«Олимпик» (1-й тайм): Махновский, Г. Пасич, Кравченко, Цымбалюк, Зубейко, Кольцов, Гай, Политыло, Тейшейра, Билоног, Фортес

«Олимпик» (2-й тайм): Крынский, Ксенз, Мелинишин, Немчанинов, Е. Пасич, Кравчук, Сондей, Эногела, Трояновский, Балашов, Дегтярев

«Олимпик» одержал победу и продолжает готовиться к матчу с «Черноморцем». Завтра у команды восстановительная тренировка, а затем «олимпийцы» будут непосредственно вести подготовку к домашней игре с «моряками».


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