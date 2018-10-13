Леннокс Льюис: я вошел в эпоху Кличко, а моя эпоха - это я

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис в интервью телеканалу "Интер" вспомнил перипетии своего знаменитого поединка с украинцем Виталием Кличко, состоявшегося 15 лет и завершившегося победой британца. Тогда, напомним, поединок остановил врач, а на момент остановки боя Виталий выигрывал на судейских записках всех трех судей.

"Когда бой с Кирком Джонсоном сорвался, телеканал НВО все еще ожидал, что я выйду в ринг. Я согласился на бой с Виталием за 16 дней до выхода в ринг - если бы мне предстояло принять такое решение снова, я бы отказался. Виталий оказался лучше, чем я себе представлял, я не мог добраться до него до четвертого раунда - это удалось сделать только после того, как он немного устал. Но до этого он уже успел нанести мне сильные удары. Я немного недооценил Виталия, - цитирует Льюиса Вoxingnews. - Кто выиграл бы, если бы бой продолжился? Я выходил в ринг не для того, чтобы пройти всю дистанцию, а чтобы победить досрочно. Так что я рад тому, что рефери остановил поединок - я бы не хотел, чтобы Виталий ходил с одним глазом. Виталий просил реванш, но я принял решение не делать этого, поскольку в первом поединке не находился в хорошей форме. Если бы мы встретились снова, и я находился в хорошей форме, я бы его уничтожил. Почему я закончил карьеру? Одной из главных причин было то, что я вошел в эпоху Кличко, а моя эпоха - это я".


Terrikon со ссылкой на klitschko-brothers.com


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