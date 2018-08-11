Челси отправил Батшуайи в Валенсию

Нападающий "Челси" Миши Батшуайи, который последние полгода провёл в Дортмунде, снова не задержался на Туманном Альбионе. Теперь он попробует свои силы в испанской Примере.

Как сообщает пресс-служба "синих", 24-летний бельгиец конголезского происхождения отправился в очередную аренду - будет защищать цвета "Валенсии". Срок соглашения не разглашается.

Напомним, что в первой части прошлого сезона Батшуайи выступал на "Стэмфорд Бридж" - принял участие в 12 встречах Премьер-лиги-2017/18 (2 гола, 1 ассист), но зачастую выходил на замену. А в Германии форвард быстро стал игроком основного состава. Правда, успел сыграть лишь в 10 поединках, записав на свой счёт 7 забитых мячей и 1 результативную передачу.