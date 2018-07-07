Шмейхель: Мбаппе уже заработал определенную репутацию

Бывший голкипер сборной Дании Петер Шмейхель поделился мнением о матче 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными Франции и Уругвая (2:0).

«Я не был удивлён победой Франции. Она больше всех впечатлила в 1/8 финала. Все игроки соответствуют ожиданиям, даже если им всего 19 лет — я говорю о Килиане Мбаппе. Он уже заработал определённую репутацию и оправдывает её, он был хорош в последней игре с Уругваем, хотя и не забил сам. Антуан Гризманн провёл не самый выдающийся матч, но он всё равно забил. Спросите французских фанатов, они всё равно будут его считать лучшим.

Отсутствие Эдинсона Кавани? Для Уругвая это была большая проблема. Луис Суарес — хороший форвард сам по себе, как и Кавани, но вместе они сила. Её сегодня не хватало Уругваю. Я всегда считал Кавани лучшим в своей сборной и одним из лучших на чемпионате мира», — сказал Шмейхель в эфире «RT».


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