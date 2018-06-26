Уайлдер: у Кличко была слабая оппозиция, так сложилось

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер, считает что обладатель титулов WBA/WBO/IBF в дивизионе Энтони Джошуа пытается подражать Владимиру Кличко, царствовавшему почти 10 лет.

Правда, по словам Уайлдера у британца это может не получиться, поскольку он готов отобрать титулы у британца. "Но Джошуа не хочет драться со мной, - заявил Уайлдер. – В него вложено столько денег, что все рассчитывают, что он будет править также долго, как и Кличко. Ему хотят построить такую же карьеру, как была у Кличко: сидеть на троне 10 лет и сражаться в своей стране. Но у Кличко была слабая оппозиция, так сложилось. Команда Джошуа пытается копировать Кличко, но это не сработает. Когда у вас есть "деланный" чемпион и голодный чемпион - это две разные вещи. Джошуа – сделанный, а я прирожденный чемпион. Это разные понятия. Тот, кто голоден, тот, кто родился чемпионом, всегда будет побеждать".


Terrikon со ссылкой на klitschko-brothers.com


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