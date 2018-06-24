Чичарито: Это больше, чем просто мечта

Вчерашняя победа мексиканцев над Южной Кореей (2:1) имела особое значение для нападающего североамериканцев Хавьера Эрнандеса. Чичарито забил свой 50-й гол за национальную команду.

- Это больше, чем просто мечта. Я на правильном пути, мне нужно продолжать делать то, что уже получается. Нам нужно оставаться спокойными, - цитирует форварда пресс-служба ФИФА.

Поддержал партнёра и его коллега по линии атаки Ирвинг Лосано: "Мы провели хороший матч и получили тот результат, который хотели. Я также счастлив за Чичарито, который забил 50-й гол! Он очень усердно работает и это отличное вознаграждение".

"сб. Юж. Кореи" - "сб. Мексики" 1:2 (0:1)



Голы: Вела, 26 (пенальти) (0:1); Эрнандес Х., 66 (0:2); Сон Хынмин, 90 (1:2)



"сб. Юж. Кореи": Чо Хёну; Ким Ёнгвон; Ким Мину (Хон Чхоль, 84); Ли Ён; Чан Хёнсу; Ки Сонъён; Ли Джэсон; Мун Сонмин (Чон Уён, 77); Чу Седжон (Ли Сыну, 64); Хван Хичхан; Сон Хынмин



"сб. Мексики": Очоа; Сальседо; Альварес; Морено Э.; Лайюн; Лосано (Корона Хесус, 71); Эррера Эк.; Гальярдо; Гуардадо (Маркес, 68); Вела (Дос Сантос Джв., 77); Эрнандес Х.



Предупреждения: Ким Ёнгвон, 58; Ли Ён, 63; Ли Сыну, 72; Чон Уён, 80