Федерер отыграл два матчбола и вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Первая ракетка мирового тенниса Роджер Федерер вышел в четвертьфинал турнира на траве в немецком Галле с призовым фондом в 1,98 миллиона евро. Защищающий прошлогодний титул швейцарец, в очень тяжелом поединке почти за два часа обыграл француза Бенуа Пер в трех сетах - 6:3, 3:6, 7:6 (7). Для Федерера - это была 18-я победа подряд на травяных кортах.

36-летний швейцарец проиграл второй сет и отыграл два матчбола, прежде чем выиграть на тайбрейке - 9:7. Почти двухметровый Пер вел 7:6 и мог завершить поединок в свою пользу, но Федерер сумел выиграть подряд три мяча и одержать победу.

Федерер взял девять трофеев именно в Галле из общих 18 турниров, которые он выиграл в своей карьере на травяном покрытии. Для того, чтобы остаться первой ракеткой мирового рейтинга швейцарцу обязательно надо защищать титул.

В четвертьфинале соперником Федерера станет австралиец Мэтью Эбден, который обыграл шестого сеянного немца Филиппа Колшрейбера - 4:6, 6:1, 6:2. Хорват Борна Чорич также вышел в четвертьфинал после победы над грузином Николосом Басилашвили - 6:4, 6:2.