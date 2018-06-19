Mercedes не видит себя фаворитом во Франции

Команда Mercedes не будет фаворитом Гран-при Франции, который пройдет в эти выходные на трассе "Поль Рикар". Это признает второй пилот команды Валттери Боттас:

"Во Франции будет другой Гран-при с другим требованиям к шинам. Хорошо, что мы едем туда с новым двигателем, который был нам нужен для победы в Канаде. Надеюсь, что у нас будут и другие новинки. Мы приехали в Канаду, зная, что эта трасса подходит нам. Мы надеялись на победу даже со старым мотором. Но все сложилось не так, как мы предполагали. Это еще раз показало, насколько тяжела гонка обновлений и как важно продолжать прогрессировать. Мы определенно не являемся фаворитами во Франции. Дело не только в двигателе, но и в самой машине. Нам нужно ее улучшать. Мы видели, что на треках, где много поворотов, мы далеки от лучших машин. Так что нужно работать над всеми составляющими".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Матч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. ФутболМатч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. Футбол
Форвард Марокко прокомментировал свой автогол: Я идиот. ФутболФорвард Марокко прокомментировал свой автогол: Я идиот. Футбол
Из-за травмы плеча Салах не мог самостоятельно надеть манишку на тренировке сборной Египта. ФутболИз-за травмы плеча Салах не мог самостоятельно надеть манишку на тренировке сборной Египта. Футбол
Сборная Украины: Тот пан в Корее, у кого бросок точнееСборная Украины: Тот пан в Корее, у кого бросок точнее
Фрозиноне побеждает и оставляет Палермо без Серии АФрозиноне побеждает и оставляет Палермо без Серии А
Блок рекламы


Похожие новости
Кейруш: Сборная Ирана выводила марокканцев из себяКейруш: Сборная Ирана выводила марокканцев из себя
Букмекеры определили фаворита Гран-при ФранцииБукмекеры определили фаворита Гран-при Франции
Зидан: Пока не задумываюсь о том, чтобы возглавить сборную ФранцииЗидан: Пока не задумываюсь о том, чтобы возглавить сборную Франции
Дешам назвал окончательную заявку сборной Франции на ЧМДешам назвал окончательную заявку сборной Франции на ЧМ
Президент Федерации футбола Франции: С Зиданом никаких переговоров не будетПрезидент Федерации футбола Франции: С Зиданом никаких переговоров не будет
Гризманн: Сборная Франции находится на правильном путиГризманн: Сборная Франции находится на правильном пути
Дешам: Зидан обязательно станет тренером сборной Франции. ФутболДешам: Зидан обязательно станет тренером сборной Франции. Футбол
В Ницце будет аншлаг на товарищеском матче Франции и Италии с Балотелли. ФутболВ Ницце будет аншлаг на товарищеском матче Франции и Италии с Балотелли. Футбол
Президент Астаны вину за разгром от Акжайыка взял на себя. ФутболПрезидент Астаны вину за разгром от Акжайыка взял на себя. Футбол
Перед Гран-при Монако команду Mercedes охватил пессимизмПеред Гран-при Монако команду Mercedes охватил пессимизм
Последние новости
Подгружаем последние новости