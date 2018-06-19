Mercedes не видит себя фаворитом во Франции

Команда Mercedes не будет фаворитом Гран-при Франции, который пройдет в эти выходные на трассе "Поль Рикар". Это признает второй пилот команды Валттери Боттас:

"Во Франции будет другой Гран-при с другим требованиям к шинам. Хорошо, что мы едем туда с новым двигателем, который был нам нужен для победы в Канаде. Надеюсь, что у нас будут и другие новинки. Мы приехали в Канаду, зная, что эта трасса подходит нам. Мы надеялись на победу даже со старым мотором. Но все сложилось не так, как мы предполагали. Это еще раз показало, насколько тяжела гонка обновлений и как важно продолжать прогрессировать. Мы определенно не являемся фаворитами во Франции. Дело не только в двигателе, но и в самой машине. Нам нужно ее улучшать. Мы видели, что на треках, где много поворотов, мы далеки от лучших машин. Так что нужно работать над всеми составляющими".