Сампаоли: Мы не ожидали, что испанцы будут настолько сильны

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал крупное поражение команды в товарищеском матче с Испанией (1:6).

«Я должен взять ответственность за результат на себя, потому что я готовил эту команду, которая все оставила на поле. Мы старались, но не смогли реализовать свои моменты, а испанцы были более эффективны.

Мы провели отличный первый тайм. Думаю, здорово играли на протяжении часа, но в матче против Испании 60 минут недостаточно. У хозяев были хорошие моменты, но на 2:0 к середине тайма они не наиграли. Во второй половине игры они ловили нас на контратаках – команды в равной степени владели мячом и территорией, но Испания была гораздо эффективнее.

Нам нужно продолжать готовиться, опираясь на эти ошибки, чтобы убедиться, что мы не допустим их на ЧМ-2018. Месси поддерживал ребят в раздевалке, но его отсутствие в прошедшей игре ощущалось.

Иногда случаются матчи, после которых перспективы тренера сильно меняются, если не анализировать происходящее на поле. Сейчас нужно убрать эмоции в сторону. Мы не ожидали, что испанцы будут настолько сильны», – заявил Сампаоли.


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