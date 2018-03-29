Сампаоли: Мы не ожидали, что испанцы будут настолько сильны
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал крупное поражение команды в товарищеском матче с Испанией (1:6).
«Я должен взять ответственность за результат на себя, потому что я готовил эту команду, которая все оставила на поле. Мы старались, но не смогли реализовать свои моменты, а испанцы были более эффективны.
Мы провели отличный первый тайм. Думаю, здорово играли на протяжении часа, но в матче против Испании 60 минут недостаточно. У хозяев были хорошие моменты, но на 2:0 к середине тайма они не наиграли. Во второй половине игры они ловили нас на контратаках – команды в равной степени владели мячом и территорией, но Испания была гораздо эффективнее.
Нам нужно продолжать готовиться, опираясь на эти ошибки, чтобы убедиться, что мы не допустим их на ЧМ-2018. Месси поддерживал ребят в раздевалке, но его отсутствие в прошедшей игре ощущалось.
Иногда случаются матчи, после которых перспективы тренера сильно меняются, если не анализировать происходящее на поле. Сейчас нужно убрать эмоции в сторону. Мы не ожидали, что испанцы будут настолько сильны», – заявил Сампаоли.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
29.03.2018 09:52
29.03.2018 09:52