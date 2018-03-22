В Швеции и Исландии еще не решили, будут ли бойкотировать ЧМ-2018

МИД Швеции и Исландии прокомментировали информацию о возможном бойкоте странами чемпионата мира-2018. Ранее сообщалось, что скандинавы могут присоединиться к бойкоту и отказаться присылать на турнир официальных представителей.

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Как сообщает РБК, глава пресс-службы МИДа Швеции Патрик Нильсен заявил, что власти еще не приняли решения о том, будет ли страна представлена "на политическом уровне" на ЧМ-2018.

В свою очередь, во внешнеполитическом ведомстве Исландии заверили, что национальная сборная примет участие в матчах чемпионата мира.

- Никаких разговоров о том, что команда бойкотирует чемпионат, не было, – заявил пресс-атташе министерства Свен Гвюдмарссон. - Правительство Исландии не принимало никаких решений по возможным мерам в связи с нападением в Солсбери, но будет следить за ситуацией и консультироваться с ближайшими соседями и союзниками.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна понизит уровень делегации на чемпионате мира из-за обвинений РоSSии в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. В РоSSию не поедут высокопоставленные чиновники и представители королевской семьи.