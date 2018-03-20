Головкин готовит новую супердуэль

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0-1, 33 нокаута) выразил желание встретиться с Билли Джо Сондерсом (26-0, 12 нокаутов), чтобы объединить титулы в среднем весе, если на самом деле матч-реванш с Саулем Альваресом (49-1-2, 34 нокаута) не состоится из-за положительной допинг-пробы мексиканской суперзвезды.

Как известно, GGG хотел сразиться с "Конело" ("Рыжим") второй раз в Лас-Вегасе 5 мая, но у дуэли есть проблемы после того, как соперник сдал положительный тест на кленбутерол.

Промоутер Канело Оскар де ла Хоя уверен, что матч-реванш состоится как планировалось, однако Головкин уже думает о замене мексиканца, и лучше всего подходит чемпион мира по версии WBO британец Сондерс. Возможный поединок может стать объединительным в средней весовой категории, так как остальные три пояса принадлежит именно казахстанскому нокаутеру.

"Если матч с "Канело" потерпит неудачу, то Сондерс следующий в моем списке, потому что моя мечта - собрать все титулы. Я был удивлен, что Канело сдал положительный тест, потому что я знаю его и его команду, и странно делать ставку на запрещенные вещества. Очень неприятно видеть, что он свернул на этот путь. Я хочу соревноваться между спортсменами, а не между лабораториями, я хочу чистое сражение, а не медицинское. Я все еще надеюсь провести поединок, потому что это самая большая дуэль в боксе на данный момент, и я хочу снова вернуться на эту сцену. Комиссия решит, потому что все просто - либо сдал положительный тест, либо отрицательный. Либо ты принимаешь допинг, либо нет", - прокомментировал Головкин в интервью каналу "Ринг".