Гвардиола: Находимся в двух или трех победах от чемпионства

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Сток Сити» (2:0) в матче 30-го тура чемпионата Англии.

«Мы создали достаточно шансов и выглядели солидно. Я так счастлив, что впервые после 18 лет мы побеждаем «Сток» дома и в гостях. Сегодня мы продемонстрировали хорошую игру, у соперника не было ни одного момента. Теперь мы находимся в двух или трех победах от чемпионства.

Быть чемпионом очень тяжело, но у нашего клуба не так много завоеванных трофеев. Хотелось бы выиграть титул пораньше, но зато мы можем перевести дух во время перерыва на матчи сборных. Впереди у нас три недели паузы, мы поедем в Абу-Даби, чтобы перезагрузиться.

Я понимаю, насколько важно нашим болельщикам превзойти «Манчестер Юнайтед», но наша следующая цель — «Эвертон». Если бы будем играть так, как сегодня, то рано или поздно станем чемпионами», — сказал Гвардиола.

Добавим, что после вчерашней победы «Манчестер Сити» укрепил свое лидерство в турнирной таблице АПЛ и теперь опережает идущий вторым «Манчестер Юнайтед» на 16 очков.