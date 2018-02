Снег в Риме раздражает Гаттузо

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо недоволен погодой, которая в эти дни установилась в Риме. Сильный снег и минусовая температура неожиданно пришли в столицу Италии. Это вынудило его подопечных тренироваться в зале перед матчем с "Лацио" в ответном полуфинале Кубка Италии в среду. "Россонери" остались в столице после воскресной победы со счетом 2:0 над другой местной командой "Рома".

"Мы должны поддерживать этот уровень игры. Мы уже думаем о матче в среду. Я слегка сержусь, так как в Риме снега не было уже много лет. Нам пришлось работать в спортзале, хотя я бы предпочел тренироваться на воздухе. Мы должны быстро собрать все силы и энергию к предстоящей битве. Играем через три дня. Также должны повысить нашу производительность, потому что у нас серьезные конкуренты. Не должно быть расслабленности. Мы хорошо знаем класс "Лацио". Это команда, у которой тяжело отобрать мяя и у них в составе отличные игроки. Команда выстроена очень хорошо и имеет качество и количество, поэтому мы должны быть на их уровне. Самое главное - восстановить нашу энергию. Нам нужно учиться лучше контролировать матчи против определенных команд", - отметил Гаттузо.

Первый матч между двумя командами в Милане завершился со счетом 0:0, поэтому встреча в среду станет решающей для определения финалиста Кубка Италии.

Напомним, "Лацио" является соперником киевского "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы. Киевляне сыграют с римлянами 8 и 15 марта.