Слепая жеребьевка вновь развела грандов в Кубке Англии

Еще до окончания всех матчей 1/8 финала Кубка Англии, сегодня вечером была проведена жеребьевка четвертьфинала турнира. И вновь она оказалась благоприятной для фаворитов, которые не встретятся друг против друга до решающих матчей, получив, на первый взгляд, более легких соперников.

Пожалуй, самый сложный соперник у "Челси", которому предстоит выездной поединок с "Лестером". "Манчестер Юнайтед" сыграет на "Олд Траффорд" с "Брайтоном" из Чемпионшипа.

"Манчестер Сити" отправится в Саутгемптон, но до этого "горожанам" еще надо пройти "Уиган" в 1/8 финала. "Тоттенхэм" сыграет на выезде с "Шеффилд Уэнсдей" или "Суонси", если в воскресенье победит "Рочдейл" в 1/8 финала.

Игры 1/4 финала Кубка Англии состоятся с 16 по 19 марта.

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии:

#FACup quarter-final draw:



Sheff Wed/Swansea v Rochdale/Spurs

Man Utd v Brighton

Leicester v Chelsea

Wigan/Man City v Southampton pic.twitter.com/YkXeP09jm7 — Premier League (@premierleague) 17 февраля 2018 г.

"Лестер" - "Челси" "Саутгемптон - "Уиган"/"Манчестер Сити" "Манчестер Юнайтед" - "Брайтон" "Шеффилд Уэнсдей"/"Суонси" - "Рочдейл"/"Тоттенхэм"