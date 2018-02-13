Азар: В Челси всегда ставят задачу выигрывать трофеи

Полузащитник «Челси» Эден Азар подвел итоги матча премьер-лиги против «Вест Бромвича» (3:0) и рассказал о целях на конец сезона.

«Показали хорошую реакцию на последние результаты и победили перед собственными болельщиками. Всегда приятно проводить такие матчи. Теперь нас ждут встречи с «Халлом» и «Барселоной», мы готовы к ним. Было не просто оправиться от двух поражений, но мы «Челси», мы чемпионы.

Иногда приходится проигрывать. Главное при этом не терять сплоченность и командный дух. Мы работали всей командой, обсудили наши проблемы. Сегодня мы показали хорошую игру и в атаке, и в обороне.

Оливье Жиру? Он отлично играет головой, возможно, он один из лучших в этом компоненте в Англии. Мы можем навешивать на него. Хорошо, что у нас есть Жиру, Мората, иногда я могу играть в нападении.

Мы должны пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов. Было бы отлично и выиграть Кубок Англии. Постараемся добиться максимального результата. Сделаем все, чтобы достичь поставленных целей. В «Челси» всегда ставят задачу выигрывать трофеи», – цитирует Азара BBC.


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