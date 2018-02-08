Бубка принял участие в эстафете олимпийского огня

Неоднократный рекордсмен мира Сергей Бубка принял участие в эстафете Олимпийского огня, которая прошла сегодня в южнокорейском Пхенчхане.

- Каждый раз с гордостью и особым подъемом несу олимпийский огонь - символ мира, единства, дружбы и взаимоуважения. Всю свою жизнь я посвятил спорту и этот момент, когда держишь в руках олимпийский факел, является особенным и неповторимым, - цитирует Сергея Бубку официальный сайт Национальной олимпийского комитета Украины.

Отметим, что Сергей Бубка в 12-й раз принял участие в олимпийской эстафете. Впервые прославленный украинский легкоатлет был факелонсцем накануне Олимпийских игр 2000 года в Сиднее. Во время некоторых Олимпийских эстафет эту ответственную миссию Бубке поручали даже дважды.


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