Бубка принял участие в эстафете олимпийского огня
Неоднократный рекордсмен мира Сергей Бубка принял участие в эстафете Олимпийского огня, которая прошла сегодня в южнокорейском Пхенчхане.
- Каждый раз с гордостью и особым подъемом несу олимпийский огонь - символ мира, единства, дружбы и взаимоуважения. Всю свою жизнь я посвятил спорту и этот момент, когда держишь в руках олимпийский факел, является особенным и неповторимым, - цитирует Сергея Бубку официальный сайт Национальной олимпийского комитета Украины.
Отметим, что Сергей Бубка в 12-й раз принял участие в олимпийской эстафете. Впервые прославленный украинский легкоатлет был факелонсцем накануне Олимпийских игр 2000 года в Сиднее. Во время некоторых Олимпийских эстафет эту ответственную миссию Бубке поручали даже дважды.
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08.02.2018 16:54