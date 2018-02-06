Надаль и Мугуруса признаны лучшими спортсменами Испании
Рафаэль и Гарбинье взяли главные награды 70-й церемонии "Gran Gala"
Рафаэль Надаль, и Гарбинье Мугуруса получили призы лучших спортсменов года в Испании по версии "Mundo Deportivo". В сезоне-2017 и 31-летний Надаль, и 24-летняя Мугуруса сумели подняться на первую строчку в мировых рейтингах, а также выиграть турниры серии Большого Шлема (Надаль - Ролан Гаррос и US Open; Мугуруса - Уимблдон).
Надаль является победителем 16 турниров Большого шлема в одиночном разряде, а также олимпийским чемпион 2008 года.
В активе Мугурусы - два турнира Большого шлема в одиночном разряде.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
06.02.2018 13:52
06.02.2018 14:04