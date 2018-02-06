Надаль и Мугуруса признаны лучшими спортсменами Испании

Рафаэль и Гарбинье взяли главные награды 70-й церемонии "Gran Gala"

Фото: EFE

Рафаэль Надаль, и Гарбинье Мугуруса получили призы лучших спортсменов года в Испании по версии "Mundo Deportivo". В сезоне-2017 и 31-летний Надаль, и 24-летняя Мугуруса сумели подняться на первую строчку в мировых рейтингах, а также выиграть турниры серии Большого Шлема (Надаль - Ролан Гаррос и US Open; Мугуруса - Уимблдон).

Надаль является победителем 16 турниров Большого шлема в одиночном разряде, а также олимпийским чемпион 2008 года.

В активе Мугурусы - два турнира Большого шлема в одиночном разряде.