Глава МОК объяснил повторный недопуск россиян на Игры-2018

Апелляции роSSийских атлетов на пожизненное отстранение от Олимпиад, которые были удовлетворены Спортивным арбитражным судом, недостаточно для того, чтобы они получили приглашения на Игры-2018 в Пхенчхане. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, выступая на церемонии открытия 132-й сессии организации, которая проходит в Южной Корее.

"Особая привилегия получить приглашение на Олимпиаду требует большего, чем просто отсутствие санкций, поэтому мы не пригласили этих спортсменов", - объяснил он. Ранее Бах отмечал, что Спортивный арбитражный суд нуждается в реформировании.

В МОК также объявили о своем намерении обжаловать вердикт САС в Федеральном суде Швейцарии.