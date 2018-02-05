Глава МОК объяснил повторный недопуск россиян на Игры-2018
Апелляции роSSийских атлетов на пожизненное отстранение от Олимпиад, которые были удовлетворены Спортивным арбитражным судом, недостаточно для того, чтобы они получили приглашения на Игры-2018 в Пхенчхане. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, выступая на церемонии открытия 132-й сессии организации, которая проходит в Южной Корее.
"Особая привилегия получить приглашение на Олимпиаду требует большего, чем просто отсутствие санкций, поэтому мы не пригласили этих спортсменов", - объяснил он. Ранее Бах отмечал, что Спортивный арбитражный суд нуждается в реформировании.
В МОК также объявили о своем намерении обжаловать вердикт САС в Федеральном суде Швейцарии.
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Спорт
05.02.2018 17:29